Policía herido en enfrentamiento en operativo de decomiso de armas en San Miguel de Bolívar

Un operativo policial en el sector de Las Guardias dejó un arsenal de armas y municiones decomisado. Se registró un enfrentamiento.

La Policía Nacional realizó un operativo para el decomiso de armas en San Miguel de Bolívar.

Redacción Teleamazonas.com

04 sep 2025 - 11:02

Un operativo de decomiso de armas se registró en San Miguel de Bolívar este jueves 4 de septiembre de 2025. En el sector de Las Guardias se registró un enfrentamiento armado.

Un policía resultó herido en medio de la operación, según informó la Fiscalía General del Estado a através de su cuenta de X.

Una persona fue detenida en un inmbueble donde se halló un arsenal de armas y municiones.

La Policía halló 118 cartuchos calibre 2.23, de rifle; una pistola, un revolver artesanal; dos revólveres industriales; más de un centenar de cartuchos de diferentes calibres; una alimentadora y un teléfono celular.

Un agente de la Policía Judicial recibió cuatro impactos de proyectiles de arma de fuego y fue trasladado a una casa de salud para recibir atención especializada.

