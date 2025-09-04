Policía herido en enfrentamiento en operativo de decomiso de armas en San Miguel de Bolívar

La Policía Nacional realizó un operativo para el decomiso de armas en San Miguel de Bolívar.

Un operativo de decomiso de armas se registró en San Miguel de Bolívar este jueves 4 de septiembre de 2025. En el sector de Las Guardias se registró un enfrentamiento armado.

Un policía resultó herido en medio de la operación, según informó la Fiscalía General del Estado a através de su cuenta de X.

Una persona fue detenida en un inmbueble donde se halló un arsenal de armas y municiones.

La Policía halló 118 cartuchos calibre 2.23, de rifle; una pistola, un revolver artesanal; dos revólveres industriales; más de un centenar de cartuchos de diferentes calibres; una alimentadora y un teléfono celular.

Un agente de la Policía Judicial recibió cuatro impactos de proyectiles de arma de fuego y fue trasladado a una casa de salud para recibir atención especializada.