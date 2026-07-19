Siniestro de tránsito deja dos personas afectadas en la E-35, sector Oyambaro - Tumbaco

Bomberos atienden siniestro de tránsito en la E-35, sector Oyambaro - Tumbaco

Un siniestro de tránsito se registró la tarde de este domingo 19 de julio del 2026 en la vía E-35, a la altura del sector de Oyambaro, en el nororiente de Quito.

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito informó que dos personas resultaron afectadas.

Los heridos recibieron atención prehospitalaria por parte de paramédicos de la institución, con apoyo de personal de Panavial.

Vía parcialmente habilitada

Tras la emergencia, la circulación vehicular quedó parcialmente habilitada en sentido Quito–Tababela, mientras se desarrollan las labores de atención y retiro de los vehículos involucrados.

Las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad, mantener la atención en la vía y respetar la señalización instalada en el sector para evitar nuevos incidentes.

El Cuerpo de Bomberos recordó que la prevención y el respeto a las normas de tránsito son fundamentales para reducir el riesgo de siniestros viales.