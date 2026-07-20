El impresionante e invicto triunfo de Lucía 'La Tigra' Yépez en el RAF 2026

Ecuador volvió a quedar en lo alto gracias a Lucía 'La Tigra' Yépez. La luchadora ecuatoriana defendió con éxito el campeonato de peso paja de Real American Freestyle (RAF) al derrotar a la estadounidense Felicity Taylor durante el evento RAF 11, disputado el sábado 18 de julio en el UW-Milwaukee Panther Arena, en Milwaukee, Estados Unidos.

La victoria le permitió conservar el cinturón y extender su invicto dentro de la organización.

De acuerdo con los registros oficiales de la RAF, Yépez se impuso con autoridad por 10-0, luego de conseguir tres derribos y no ceder puntos ante su rival. El dominio de la luchadora ecuatoriana quedó reflejado en el marcador, con el que neutralizó a Taylor, quien llegaba invicta al combate por el campeonato de la categoría peso paja.

Con este resultado, la deportista de 25 años elevó su marca a cuatro victorias consecutivas en la promoción estadounidense.

Yépez, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y una de las principales exponentes de la lucha ecuatoriana, continúa ampliando su palmarés en el circuito profesional. Su desempeño en la RAF ratifica el gran momento que atraviesa y fortalece su proyección internacional, manteniendo al Ecuador entre los protagonistas de la lucha libre a nivel mundial.