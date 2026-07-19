Choque entre un tráiler y un bus en la vía Alóag–Santo Domingo deja varios heridos este domingo
La mañana de este domingo 19 de julio se registró un fuerte accidente entre un bus interprovincial y un tráiler en la vía Alóag-Santo Domingo.
Un bus interprovincial y un tráiler chocan en la vía Alóag-Santo Domingo
ECU 911
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Actualizado:
19 jul 2026 - 09:00
Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este domingo 19 de julio de 2026 en la vía Alóag–Santo Domingo, en el cantón Mejía.
La colisión entre un tráiler y un bus interprovincial dejó varias personas heridas y movilizó a los equipos de emergencia.
Emergencia en la vía Alóag–Santo Domingo
La alerta ingresó al ECU 911 a las 06:59, a través de la Línea Única para Emergencias 9-1-1.
El reporte informó sobre un choque entre un bus de transporte interprovincial y un tráiler en el sector de Alóag, por lo que se activó de inmediato la coordinación con las instituciones de primera respuesta.
Equipos de emergencia atendien a los heridos
Para atender la emergencia fueron desplegadas unidades de la Policía Nacional, Bomberos de Machachi, el Ministerio de Salud Pública, OPEVIAL y el IESS.
Los organismos brindaron asistencia a las personas afectadas y ejecutaron las labores de control en la zona mientras se evaluaban las condiciones del siniestro.
Autoridades piden conducir con precaución
Hasta las 09:00 no se ha informado el número oficial de personas heridas ni las causas del accidente.
Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de emergencia mientras continúan las labores de atención en la zona del siniestro.
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