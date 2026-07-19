Choque entre un tráiler y un bus en la vía Alóag–Santo Domingo deja varios heridos este domingo

Un bus interprovincial y un tráiler chocan en la vía Alóag-Santo Domingo

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este domingo 19 de julio de 2026 en la vía Alóag–Santo Domingo, en el cantón Mejía.

La colisión entre un tráiler y un bus interprovincial dejó varias personas heridas y movilizó a los equipos de emergencia.

Emergencia en la vía Alóag–Santo Domingo

La alerta ingresó al ECU 911 a las 06:59, a través de la Línea Única para Emergencias 9-1-1.

El reporte informó sobre un choque entre un bus de transporte interprovincial y un tráiler en el sector de Alóag, por lo que se activó de inmediato la coordinación con las instituciones de primera respuesta.

Equipos de emergencia atendien a los heridos

Para atender la emergencia fueron desplegadas unidades de la Policía Nacional, Bomberos de Machachi, el Ministerio de Salud Pública, OPEVIAL y el IESS.

Los organismos brindaron asistencia a las personas afectadas y ejecutaron las labores de control en la zona mientras se evaluaban las condiciones del siniestro.

Autoridades piden conducir con precaución

Hasta las 09:00 no se ha informado el número oficial de personas heridas ni las causas del accidente.

Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de emergencia mientras continúan las labores de atención en la zona del siniestro.