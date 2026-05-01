Siniestro de tránsito en Nuevos Horizontes del sur, en Quito, deja un fallecido y tres heridos

Un accidente vial se registró en el sector de Nuevos Horizontes, en el sur de Quito, este viernes 1 de mayo del 2026 y movilizó a los equipos de emergencia, quienes confirmaron el fallecimiento de una persona en el lugar.

Durante la intervención, el personal de socorro brindó atención prehospitalaria a otros tres ciudadanos que resultaron afectados por el impacto. La Agencia Metropolitana de Tránsito también participó en el operativo mientras se atendió a los heridos.

La AMT también reportó otro siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar este viernes 1 de mayo.