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Quito

Siniestro de tránsito en Nuevos Horizontes del sur, en Quito, deja un fallecido y tres heridos

El personal del Cuerpo de Bomberos brindó atención prehospitalaria a otros tres ciudadanos que resultaron afectados por el impacto.

Siniestro de tránstio en Quito este viernes 1 de mayo

Tomado del Cuerpo de Bomberos

Autor

Mauricio Bayas

Fecha de publicación

01 may 2026 - 20:02

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Un accidente vial se registró en el sector de Nuevos Horizontes, en el sur de Quito, este viernes 1 de mayo del 2026 y movilizó a los equipos de emergencia, quienes confirmaron el fallecimiento de una persona en el lugar. 

Durante la intervención, el personal de socorro brindó atención prehospitalaria a otros tres ciudadanos que resultaron afectados por el impacto. La Agencia Metropolitana de Tránsito también participó en el operativo mientras se atendió a los heridos. 

La AMT también reportó otro siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar este viernes 1 de mayo. 

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