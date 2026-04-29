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Quito

Cierre en av. 6 de Diciembre en Quito por protesta hoy 29 de abril

Un cierre en la avenida 6 de Diciembre, en el norte de Quito, se registra este 29 de abril de 2026 por una manifestación frente al CNE.

Manifestación en la av. 6 de Diciembre en Quito

Captura de video mejorada con IA

Autor

Bayron Manzaba

Fecha de publicación

29 abr 2026 - 11:50

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Una manifestación frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), este miércoles 29 de abril, bloqueó el tráfico vehicular en la av. 6 de Diciembre en el norte de Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó en un video que desplegó a agentes de tránsito para controlar el tráfico en la zona.

Además, se aplicó un cierre en la av. 6 de Diciembre y Bosmediano, en dirección sur-norte.

Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas y prever tiempos de traslado. El tráfico podría mantenerse inestable.

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