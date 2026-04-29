Cierre en av. 6 de Diciembre en Quito por protesta hoy 29 de abril
Un cierre en la avenida 6 de Diciembre, en el norte de Quito, se registra este 29 de abril de 2026 por una manifestación frente al CNE.
Manifestación en la av. 6 de Diciembre en Quito
Captura de video mejorada con IA
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Fecha de publicación
29 abr 2026 - 11:50
Una manifestación frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), este miércoles 29 de abril, bloqueó el tráfico vehicular en la av. 6 de Diciembre en el norte de Quito.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó en un video que desplegó a agentes de tránsito para controlar el tráfico en la zona.
Además, se aplicó un cierre en la av. 6 de Diciembre y Bosmediano, en dirección sur-norte.
Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas y prever tiempos de traslado. El tráfico podría mantenerse inestable.
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