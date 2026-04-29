Cierre en av. 6 de Diciembre en Quito por protesta hoy 29 de abril

Manifestación en la av. 6 de Diciembre en Quito

Una manifestación frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), este miércoles 29 de abril, bloqueó el tráfico vehicular en la av. 6 de Diciembre en el norte de Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó en un video que desplegó a agentes de tránsito para controlar el tráfico en la zona.

Además, se aplicó un cierre en la av. 6 de Diciembre y Bosmediano, en dirección sur-norte.

🚨#CierreVialQuito | ¡Por Manifestaciones!



📍Sector: CNE

🛣️ Dirección: av. 6 de Diciembre y Bosmediano

🚧 Cierre: sobre la av. 6 de Diciembre

🔄 Sentido: sur - norte



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/74g6ZBTLjf — AMTQuito (@AMT_Quito) April 29, 2026

Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas y prever tiempos de traslado. El tráfico podría mantenerse inestable.