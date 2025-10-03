Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Bomberos de Quito atienden siniestro de tránsito que deja heridos en el sector El Dorado

Siniestro de tránsito en la av. Velasco Ibarra en Quito

Bomberos de Quito

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

03 oct 2025 - 22:11

Unirse a Whatsapp

El Cuerpo de Bomberos de Quito, informó que su personal atiende una emergencia por un siniestro de tránsito en la av. Velasco Ibarra, sector El Dorado.

Las unidades de emergencia llegaron hasta el lugar para socorres a tres personas que resultaron afectadas y recibieron atención prehospitalaria por parte de los paramédicos. 

Además, se indicó que producto del siniestro la vía sentido sur - norte se encuentra parcialmente habilitada.

La Agencia Metropolitana de Tránsito indicó también el cierre de la arteria vial y pidió circular con precaución en la zona

