En Quito se registraron seis siniestros de tránsito la mañana de este viernes 3 de octubre

Un choque múltiple se registró en el sector Bellavista, norte de Quito, este viernes 3 de octubre del 2025.

En Quito se registratron al menos seis siniestros de tránsito que provocaron heridos, cierres viales y fuerte congestión vehicular durante la mañana de este viernes 3 de octubre del 2025.

Cinco personas resultaron heridas tras un choque múltiple en el sector de Bellavista, en el norte de la ciudad. Los Bomberos brindaron atención prehospitalaria a los heridos y cuatro de ellos fueron trasladados a diferentes casas de salud.

Por la emergencia vial, la calle José Bosmediano quedó parcialmente habilitada, mientras la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recomendó a los conductores tomar vías alternas como la av. 6 de Diciembre y la av. Gonzáles Suárez, mientras se retiran los vehículos y se reanuda el flujo de autos.

Los otros siniestro se reportaron en diferentes horas de la mañana del viernes 3 de octubre. A las 05:30, un vehículo volcó en la Autopista General Rumiñahui, a la altura de Orquídeas, sentido Quito-Valle. Esto obligó al cierre parcial del carril izquierdo y generó largas filas de automóviles.

Más temprano a las 07:15, hubo otro siniestro de tránsito en la av. Pérez Guerrero y Versalles. Se cerró el carril izquierdo de la av. Pérez Guerrero, sentido: oriente - occidente

Más tarde, a las 08:00, un choque en Yaruquí provocó el cierre de la calle Eloy Alfaro y Amazonas, en dirección norte-sur.

Entre las 10:00 y 10:30, otros dos siniestros complicaron la movilidad en la capital. Uno ocurrió en el puente 2 de la Autopista General Rumiñahui (sentido Valle-Quito), otro en el sector de Guápulo, en la intersección de la av. Simón Bolívar con la av. De los Conquistadores.

Imágenes de los accidentes muestran que la mayoría de estos incidentes coincidieron con la presencia de lluvias en la capital, lo que reduce la visibilidad y vuelve resbaladizo el asfalto.