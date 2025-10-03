Congestión vehicular en la autopista General Rumiñahui por volcamiento de un vehículo

Una fuerte congestión vehicular se registró en la autopista General Rumiñahui la mañana de este viernes 3 de octubre de 2025.

El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió la emergencia por el volcamiento de un vehículo liviano tipo SUV de color blanco.

El siniestro se reportó en sentido Quito - Valle, a la altura del puente de Orquídeas, al rededor de las 04:45 y dos horas después el tránsito fue completamente habilitado.

Por las labores de rescate y atención de emergencias la vía fue parcialmente cerrada. Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró el paso unos metros antes del siniestro.

En el volcamiento del vehículo no se registraron víctimas. Se desconoce la ubicación del conductor.

Personal de los bomberos acudió a la emergencia. El vehículo blanco fue levantado después de quedar con las llantas hacia arriba producto del volcamiento.

Una grúa lo trasladó al patio de retención vehicular para habilitar el paso. Mientras tanto, los bomberos realizaron la limpieza de la calzada con aserrín por el derrame de aceite y combustible.