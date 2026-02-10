Siniestros de tránsito en la av. Simón Bolívar en Quito por fuerte lluvia este martes 10 de febrero

siniestro de tránsito en tres sectores de la av. Simón Bolívar en Quito

El sistema integrado de seguridad ECU 9-1-1 reportó tres siniestros de tránsito en la av. Simón Bolívar en Quito la tarde y noche de este martes 10 de febrero del 2026.

En su cuenta de X, el organismo indicó que los incidentes se registraron en los sectores de Guápulo, Línea Férrea y Campo Santo.

Desde el organismo se coordinó con personal de primera respuesta para la atención de estas emergencias viales.

Los siniestros causaron una alta carga vehicular en la vía que une a Quito con los valles de Tumbaco y Cumbayá.

Pasadas las 20:00 las cámaras de video vigilancia del sistema registraban la alta carga vehicular y presencia de lluvias en algunos sectores de la ciudad.

La recomendación a la ciudadanía es bajar la velocidad y respetar las señales de tránsito para evitar siniestros en la vía.

Por su parte, la Agencia Metropolitana de Transporte (AMT) recomendó tomar rutas alternas para evitar la congestión vehicular.