AMT no multará a conductores con licencia caducada mientras dure la suspensión de la ANT

La AMT realiza operativos de control de tránsito en diferentes puntos de Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) no sancionarán a los conductores que circulen con la licencia caducada, mientras se mantenga el cierre temporal de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Sin embargo, lo operativos de control de tránsito se mantendrán en todo el Distrito Metropolitano. La AMT hizo un llamado a respetar las leyes de tránsito y circular dentro de los límites de velocidad para evitar siniestros de tránsito.

Servicios de tránsito suspendidos temporalmente

Las oficinas de la ANT están cerradas y los servicios fueron suspendidos luego de que, el viernes 30 de enero de 2026, 10 personas fueron detenidas dentro del denominado caso Jaque.

En ese caso se investiga el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada. Uno de los detenidos fue el anterior director de la ANT, Pedro Abril.

Como consecuencia del cierre de la ANT, varios trámites relacionados con la matriculación y administración vehicular se encuentran suspendidos.

Entre ellos constan la revisión técnica vehicular y matriculación en los Centros de Revisión Técnica Vehicular, la matriculación de vehículos nuevos y el proceso en línea.

También están suspendidas las renovaciones de matrícula para vehículos particulares, públicos, comerciales e institucionales estatales, así como el duplicado del documento de matrícula por pérdida o robo.

Tampoco están habilitados los procesos de duplicado o reemplazo de placas, duplicado del documento anual de circulación, transferencia de dominio, cambio de servicio (de particular a público), cambio de características del vehículo, así como el bloqueo y desbloqueo de autos.

Exoneración de multas

La AMT señaló que trabajará en resoluciones para exonerar la multa por calendarización para los vehículos con dígito uno que debían cumplir con la revisión técnica y matriculación en el mes de febrero.

A través de un comunicado, la entidad municipal indicó que informará oportunamente a la ciudadanía sobre la reanudación de los servicios a través de sus canales oficiales.