Personas heridas y cierres viales; dos siniestros complicaron el tránsito en Quito

Un siniestro ocurrió en el sector Guamaní, en el sur de Quito, este 10 de septiembre de 2026.

Dos siniestros de tránsito causaron caos vehicular en Quito, este jueves 10 de septiembre de 2026. Se registran personas heridas y cierres viales.

El primer choque ocurrió entre un bus y un vehículo. Una persona resultó herida la madrugada de este 10 de septiembre de 2026, en el norte de Quito.

El accidente se produjo alrededor de las 05:30, en el sector de Cofavi, específicamente en la intersección de la avenida Galo Plaza Lasso y Alfonso Yépez, en sentido norte-sur.

Producto del impacto, uno de los vehículos involucrados también chocó contra un poste de alumbrado eléctrico.

Tras el siniestro, paramédicos del Cuerpo de Bomberos Quito acudieron al lugar para brindar atención a una persona que resultó herida como consecuencia del choque.

Por esta emergencia, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró el carril central de la avenida Galo Plaza Lasso, lo que ha generado fuerte congestión vehicular en la zona.

El sector registra una alta afluencia de vehículos, especialmente durante las horas pico, por lo que el cierre está provocando complicaciones en la circulación.

La AMT) recomendó a los conductores utilizar vías alternas mientras llegan las grúas para retirar los vehículos involucrados en el siniestro.

El segundo siniestro fue reportado a las 06:38. Seis personas resultaron heridas tras un choque registrado en la av. Pedro Vicente Maldonado, sector Guamaní, en el sur de Quito.

La vía está pacialmente habilitada, pues dos carriles están cerrados (central y derecho), en sentido norte-sur. Por este caso también se registra congestión vehicular.