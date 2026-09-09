Mujer falleció tras ser atropellada por un bus en el sector de Caupicho, sur de Quito

Un siniestro de tránsito se registró este miércoles en el sector de Caupicho, en el sur de Quito.

Una mujer falleció la mañana de este miércoles 9 de septiembre de 2026, tras ser embestida por un bus de transporte público. La tragedia se registró en el sector de Caupicho, en el sur de Quito.

Según versión de testigos, el conductor del bus no se habría percatado que la mujer intentaba cruzar la calle cuando ocurrió el suceso, al escuchar los gritos de la gente el hombre habría detenido la marcha del automotor. La víctima quedó tendida sobre la calle.

Equipos de primeros auxilios llegaron al sitio, sin embrgo, la mujer falleció mientras era trasladada a una casa de salud.

El agente Kevin Cifuentes, de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), informó que el conductor del bus fue detenido y que la prueba de alcohotest resultó negativa.

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Cifuentes añadió que aunque el conductor registra los 30 puntos en la licencia, el vehículo registra varias contravenciones en el 2024.

Finalmente, el automotor fue trasladado a los patios de retención vehícular en el sur de Quito, para las investigaciones correspondientes.