Siniestros de tránsito en Quito dejan personas atrapadas y un auto volcado

Siniestros de tránsito en Quito este lunes 30 de marzo

La mañana de este lunes 30 de marzo se registraron dos siniestros de tránsito que dejaron un vehículo completamente volcado en la av. Granados y Marchena en el norte de Quito.

El siniestro involucró a dos vehículos livianos. Personal médico llegó hasta el lugar y atendió a un conductor que presentó contusiones.

Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad atendió una emergencia en la av. Simón Bolívar, en el sector San Martín de Porres.

Un vehículo impactó contra un árbol y producto del fuerte choque sus dos ocupantes quedaron atrapados entre la carrocería.

Los agentes realizaron labores para liberar a dos personas que quedaron atrapadas al interior del vehículo para luego brindarles atención prehospitalaria.

La vía está parcialmente habilitada sentido norte - sur.