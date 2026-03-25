Cierres viales en el centro histórico de Quito este miércoles 25 de marzo

Las vías estarán cerradas en sentido sur-norte en los alrededores del Palacio de Carondelet.

Las calles aledañas al Palacio de Carondelet, en el centro histórico de Quito, estarán cerradas la tránsito vehicular la mañana de este miércoles 25 de marzo del 2026, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El cierre será en las calles Benalcázar, Mejía, Sucre y Cuenca se cerrarán entre las 07:00 y las 14:00 en sentido sur-norte.

Según la AMT, el cierre se realiza debido a una evento en el Palacio de Carondelet, ubicado en la calle García Moreno, en la Plaza Grande.