Estos son los horarios en los que operará el transporte público en Quito el feriado de Carnaval

La Ecovía y el Trolebus operarán con normalidad durante el feriado de Carnaval entre el 14 y 17 de febrero del 2026.

Los ecuatorianos se preparan para disfrutar de cuatro días de feriado a propósito de Carnaval que este 2026 será del sábado 14 al martes 17 de febrero.

En estos días distintas ciudades han preparado una amplia agenda para atraer a los visitantes. El Municipio de Quito indicó que en los cuatro días de descanso el transporte público operará con normalidad.

En el caso del Trolebus y Ecovía, el sábado y martes funcionarán 142 unidades, mientras que el domingo y lunes estarán en servicio un total de 103 unidades, detalló el Municipio.

Según la Empresa Metropolitana de Transporte, las unidades operarán en los siguientes horarios:

Sábado 14 y martes 17 de febrero de 2026:

Trolebús y Ecovía de 06:00 a 21:00

de 06:00 a 21:00 Alimentadores de 06:00 a 21:30

Domingo 15 y lunes 16 de febrero de 2026

Trolebús y Ecovía de 06:00 a 20:00

Alimentadores de 06:00 a 20:30

Además, informó que durante los cuatro días el sistema Trolebús no operará el circuito Morán Valverde – El Labrador (C2). Mientras que en la Ecovía no estarán habilitados el domingo y lunes los circuitos Guamaní – De las Universidades (E1) y Quitumbe – Río Coca (E2)

En el caso del Metro de Quito se mantendrá su horario normal durante el feriado de Carnaval, en los siguientes horarios:

Sábado 14 de febrero : de 07:00 a 23:00

: de 07:00 a 23:00 Del domingo 15 al martes: de 17 de 07:00 a 22:00

Para facilitar el ingreso, la mejor opción es usar los medios de acceso digitales, como la cédula, la Tarjeta Ciudad o el QR digital.