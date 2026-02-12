Estos son los horarios en los que operará el transporte público en Quito el feriado de Carnaval
El feriado de Carnaval será del sábado 14 al martes 17 de febrero del 2026. En la Quito se prepararon eventos y desfiles en distintos puntos.
La Ecovía y el Trolebus operarán con normalidad durante el feriado de Carnaval entre el 14 y 17 de febrero del 2026.
Quito Informa
Compartir
Actualizada:
12 feb 2026 - 11:51
Los ecuatorianos se preparan para disfrutar de cuatro días de feriado a propósito de Carnaval que este 2026 será del sábado 14 al martes 17 de febrero.
En estos días distintas ciudades han preparado una amplia agenda para atraer a los visitantes. El Municipio de Quito indicó que en los cuatro días de descanso el transporte público operará con normalidad.
En el caso del Trolebus y Ecovía, el sábado y martes funcionarán 142 unidades, mientras que el domingo y lunes estarán en servicio un total de 103 unidades, detalló el Municipio.
Según la Empresa Metropolitana de Transporte, las unidades operarán en los siguientes horarios:
Sábado 14 y martes 17 de febrero de 2026:
- Trolebús y Ecovía de 06:00 a 21:00
- Alimentadores de 06:00 a 21:30
Domingo 15 y lunes 16 de febrero de 2026
- Trolebús y Ecovía de 06:00 a 20:00
- Alimentadores de 06:00 a 20:30
Además, informó que durante los cuatro días el sistema Trolebús no operará el circuito Morán Valverde – El Labrador (C2). Mientras que en la Ecovía no estarán habilitados el domingo y lunes los circuitos Guamaní – De las Universidades (E1) y Quitumbe – Río Coca (E2)
En el caso del Metro de Quito se mantendrá su horario normal durante el feriado de Carnaval, en los siguientes horarios:
- Sábado 14 de febrero: de 07:00 a 23:00
- Del domingo 15 al martes: de 17 de 07:00 a 22:00
Para facilitar el ingreso, la mejor opción es usar los medios de acceso digitales, como la cédula, la Tarjeta Ciudad o el QR digital.
Compartir