Sorpresivos cortes de energía afectaron varias zonas de Quito este lunes 10 de noviembre

Cortes de energía se reportaron en diferentes zonas de la capital este lunes 10 de noviembre del 2025

Diferentes barrios de Quito resultaron afectados por cortes de energía eléctrica no programados, la noche de este lunes 10 de noviembre de 2025. Los apagones se registraron tanto en el norte, sur, centro y valles de la ciudad.

Desde distintas zonas de la capital, usuarios reportaron la interrupción del servicio a través de redes sociales y canales oficiales de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).

Entre los sectores que reportaron los cortes de luz están Santa Bárbara Baja, Santa María de la Encarnación, Solanda, La Villaflora, La América, El Edén, Llano Grande, La Armenia.

Cuba vive un colapso eléctrico

En algunos casos, los usuarios aseguraron que llevaron más de cuatro horas sin luz. “En Solanda, en la calle José Viteri, estamos sin luz desde el mediodía”, reportó una usuaria a través de redes sociales.

Otro ciudadano señaló: “En Santa María Encarnación llevamos tres horas sin energía. También se reportaron desconexiones en la calle Abelardo Moncayo, Ulloa y Mañosca, así como la Sebastián de Benalcázar y Enrique Gil, Ciudadela Atahualpa, Comité del Pueblo.

Ante los reportes de cortes de luz, la Empresa Eléctrica dijo que "hubo un daño en la línea principal del servicio eléctrico de su sector. Nuestro equipo técnico atendió la orden y se normalizó el servicio eléctrico".