Cortes de luz y acumulación de agua por fuertes lluvias y granizada en Quito

El ECU911 reportó acumulación de agua por las fuertes lluvias.

Fuerte lluvia y granizada cayó sobre Quito la tarde de este viernes 31 de octubre de 2025. Varios sectores reportaron problemas relacionados al temporal.

Usuarios reportaron en redes sociales el corte de energía eléctrica en sectores como Divino Niño, Caupicho, Conocoto y Amaguaña.

La ciudadanía reportó las fallas en el sistema eléctrico desde las 14:00, por segundo día consecutivo, luego de un fuerte aguacero registrado el jueves.

Por su parte la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) respondió a uno de los usuarios que los cortes responden a "descargas atmosféricas, ramas sobre los árboles, líneas rotas y varios factores que no son planificados".

A pesar de anunciar que el personal técnico se desplegaría en los sectores afectados, no se ha informado a qué hora se solucionarán los problemas.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) informó que ocho niños quedaron atrapados dentro de un recorrido escolar, debido a la acumulación de agua en Conocoto.

#Ahora | Las fuertes lluvias de esta tarde provocaron acumulación de agua en diferentes sectores de Conocoto.



🧑‍🚒 Nuestro equipo se encuentra desplegado en el lugar brindando ayuda a quien lo necesite.



🚐 Entre ellos, a ocho pequeños que quedaron dentro de una buseta que… pic.twitter.com/wXTi6tQ5MB— Bomberos Quito (@BomberosQuito) October 31, 2025 "> ">

Además, en el valle de Los Chillos se registró acumulación de agua en las calles y lluvias sobre la autopista General Rumiñahui, por lo que las autoridades recomendaron conducir con precaución.