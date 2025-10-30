Corte de luz se registra en el norte de Quito este jueves 30 de octubre del 2025

Un árbol se cayó en la vía vía Moncayo – Catzuquí afectado postes y tendido eléctrico

Un corte de luz afecta a barrios del norte de Quito este jueves 30 de octubre del 2025. Al menos siete sectores no cuentan con el servicio eléctrico.

La Empresa Eléctrica de Quito informó que se encuentra en la subestación Cotocollao realizando trabajos para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Los sectores adectados son: Centro de Cotocollao, La Ofelia, La Delicia, Ponceano Alto, Parque de los Recuerdos, Real Audiencia, Bellavista y sus alrededores

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó que el corte de luz se produjo por la caída de un árbol registrada el miércoles 29 de octubre en la vía Moncayo –Catzuquí, sector Pisulí.

Postes y tendido eléctrico resultaron afectados en la emergencia. El personal del Municipio de Quito, bomberos y Empresa Eléctrica se desplegó en el lugar para atender la emergencia.