Teleamazonas
Quito

Toque de queda en Quito: Horarios del Trole, Ecovía y Metro desde el 3 de mayo

Los cambios se aplican del 3 al 18 de mayo de 2026

Evelin Caiza A.

29 abr 2026 - 18:37

El Municipio de Quito emitió disposiciones sobre los nuevos horarios que se aplicarán en el transporte municipal durante el toque de queda, decretado por el presidente Daniel Noboa. 

La medida aplicará del 3 al 18 de mayo de 2026, desde las 23:00 hasta las 5:00.

Conozca los horarios:

  • Trole y Ecovía (alimentadores) de 05:45 – 21:15 (último turno)
  • Trole y Ecovía de 06:30 – 20_15 (último turno)
  •  Metro de 07:00 – 20:30 (último turno)
  • Transporte Convencional 06:00 – Hora de cierre(22:00)
  • Corredor Central Norte 06:00 – 20:00 (último turno)
  • Corredor Sur Occidental 06:00 – 20:00 ( último turno)

Adicional, las Terminales Terrestres atenderán desde las 06:00 hasta las 22:00.

