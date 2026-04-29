Toque de queda: Transporte pesado podrá circular por la Simón Bolívar y Ruta Viva

El toque de queda será entre el 3 y el 18 de mayo de 2026.

Autoridades municipales anunciaron la decisión de levantar la restricción que tiene el transporte pesado de circular por la Simón Bolívar y la Ruta Viva.

La medida aplica durante el toque de queda que se desarrollará del 3 al 18 de mayo de 2026, de 23:00 a 5:00.

La medida se da para facilitar abastecimiento de alimentos

"Queda habilitada la circulación de 06:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00, franjas en las que normalmente rige la restricción", indica el Municipio.

Añade que la decisión busca facilitar el abastecimiento de mercados y centros de acopio.