Emisión de licencias, sistema de turnos...; cuatro servicios de la ANT registran intermitencias

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó, este lunes 18 de mayo de 2026, que se registran intermitencias y limitaciones en varios de los servicios de esta entidad.

Se registran intermitencias en estos cuatro servicios de la ANT:

Acceso al sistema de turnos

de Aplicativos web para emisión de certificados

de Emisión de licencias de conducir

de de conducir Conectividad con los GADs, afectando procesos de matriculación vehicular

ANT denuncia falsificación de salvoconductos en Pichincha

Según detalló la institución en un comunicado oficial, este 18 de mayo, las fallas en el sistema afectaron inicialmente a los módulos relacionados con la emisión de licencias de conducir.

La ANT aseguró que la base de datos principal ya fue restablecida, sin embargo, todavía persisten "inconvenientes en el funcionamiento de los aplicativos".

"La ANT informa que los trabajos correctivos continuarán durante el transcurso del día, con el objetivo de restablecer la operatividad total de los servicios para la jornada de mañana", señaló la esa institución

Reagendamiento de turnos

Además, la entidad indicó que las personas que tenían turnos agendados para este lunes 18 de mayo podrán acudir desde mañana martes 19 de mayo.

Estas personas "serán atendidas con prioridad, conforme los mecanismos de contingencia implementados por la institución", indicó la ANT.