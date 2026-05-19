Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Entretenimiento

¡Ya a la venta! Entradas para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Quito

Romeo Santos y Prince Royce llegarán a Quito con un concierto confirmado para el 26 de septiembre de 2026. 

Romeo Santos y Prince Royce se presentarán en un concierto en Quito.

Sony Music

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

19 may 2026 - 10:10

Unirse a Whatsapp

¡Llegó el momento! Este martes 19 de mayo de 2026 se abre la venta general de entradas para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce.

Ecuador se encenderá al ritmo de la bachata el 26 de septiembre en el Estadio Olímpico Atahualpa.

La venta general de las entradas se abrirá este martes a través del sitio web oficial de Feel the Tickets.

Puntos de venta físicos y horarios para comprar las entradas

También se podrá comprar las entradas en los puntos físicos de 10:00 a 20:00. Los lugares habilitados se ubican en:

  • CCI
  • Scala Shopping
  • Condado Shopping
  • Alhambra Shopping, en Guayaquil

Precios y localidades para Romeo Santos y Prince Royce en Quito

El precio de las entradas podría variar por los impuestos y tasas de servicios. Estas son las localidades y costos:

  • Vista reducida: 29 dólares
  • General, 35 dólares
  • Preferencia, 45 dólares
  • Tribuna, 60 dólares
  • Eres mía fan zone, 99 dólares
  • Palco, 119 dólares
  • Dardos platinum, 129 dólares
  • Propuesta indecente box, 199 dólares

Te puede interesar