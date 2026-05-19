¡Ya a la venta! Entradas para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Quito

Romeo Santos y Prince Royce se presentarán en un concierto en Quito.

¡Llegó el momento! Este martes 19 de mayo de 2026 se abre la venta general de entradas para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce.

Ecuador se encenderá al ritmo de la bachata el 26 de septiembre en el Estadio Olímpico Atahualpa.

La venta general de las entradas se abrirá este martes a través del sitio web oficial de Feel the Tickets.

Puntos de venta físicos y horarios para comprar las entradas

También se podrá comprar las entradas en los puntos físicos de 10:00 a 20:00. Los lugares habilitados se ubican en:

CCI

Scala Shopping

Condado Shopping

Alhambra Shopping, en Guayaquil

Precios y localidades para Romeo Santos y Prince Royce en Quito

El precio de las entradas podría variar por los impuestos y tasas de servicios. Estas son las localidades y costos: