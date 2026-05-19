¡Ya a la venta! Entradas para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Quito
Romeo Santos y Prince Royce llegarán a Quito con un concierto confirmado para el 26 de septiembre de 2026.
Romeo Santos y Prince Royce se presentarán en un concierto en Quito.
Sony Music
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Actualizado:
19 may 2026 - 10:10
¡Llegó el momento! Este martes 19 de mayo de 2026 se abre la venta general de entradas para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce.
Ecuador se encenderá al ritmo de la bachata el 26 de septiembre en el Estadio Olímpico Atahualpa.
La venta general de las entradas se abrirá este martes a través del sitio web oficial de Feel the Tickets.
Puntos de venta físicos y horarios para comprar las entradas
También se podrá comprar las entradas en los puntos físicos de 10:00 a 20:00. Los lugares habilitados se ubican en:
- CCI
- Scala Shopping
- Condado Shopping
- Alhambra Shopping, en Guayaquil
Precios y localidades para Romeo Santos y Prince Royce en Quito
El precio de las entradas podría variar por los impuestos y tasas de servicios. Estas son las localidades y costos:
- Vista reducida: 29 dólares
- General, 35 dólares
- Preferencia, 45 dólares
- Tribuna, 60 dólares
- Eres mía fan zone, 99 dólares
- Palco, 119 dólares
- Dardos platinum, 129 dólares
- Propuesta indecente box, 199 dólares
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