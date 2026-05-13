Transportistas y autoridades de Quito instalan mesas técnicas

Los transportistas y las autoridades capitalinas tuvieron su primera reunión en el Palacio Municipal de Quito, este miércoles 13 de mayo de 2026.

Con este encuentro se instalaron las mesas técnicas para analizar la situación del transporte público ante el fin de las compensaciones entregadas por el Gobierno tras la eliminación del subsidio al diésel.

Uno de los ejes prioritarios en los que coincidieron transportistas y autoridades fue que "la mejora de la calidad del servicio será un eje prioritario".

Además, se contemplaron tres espacios de trabajo:

Calidad y estándares del servicio

y estándares del servicio Participación ciudadana con organizaciones sociales

ciudadana con organizaciones sociales Acuerdos, evaluación y gobernanza del sistema

El alcalde, Pabel Muñoz, ha negado en reiteradas ocasiones que no es posible subir el pasaje a 0,65 o 0,70 centavos, como pidieron los transportistas.

Tras esta reunión, el Burgomaestre insistió en que el Municipio mantendrá "una posición responsable y técnica".

En esta primera reunión se fijó el cronograma de las mesas técnicas, pero este no fue difundido.

Ambas partes establecieron que los resultados de las reuniones sean compartidos solo al concluir las mesas técnicas.

Por su parte, el representante del gremio de transportistas, Jorge Yánez, indicó que hasta fin de mes esperan llegar a un acuerdo con el Municipio de Quito.