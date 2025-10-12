Modificaciones en el transporte público en Quito este domingo 12 por marchas de organizaciones

Miles de policías y militares refuerzan la seguridad en las principales vías de ingreso a la capital de Ecuador, Quito, desde la madrugada de este domingo 12 de octubre del 2025 previo a marchas anunciadas por sectores opositores al gobierno de Daniel Noboa.

Ante estos operativos de seguridad desplegados en todo el Distrito Metripolitano, el Municipio de Quito informó que, el transporte público municipal operará con modificaciones temporales, por solicitud de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en el marco de su planificación de seguridad.

A continuación, se detalla el funcionamiento de cada sistema:

Metro de Quito

Las estaciones Universidad Central, Ejido, Alameda y San Francisco permanecerán cerradas desde las 07h00. Su reapertura será comunicada oportunamente durante el transcurso del día. Las demás estaciones operarán con normalidad, de 07h00 a 22h00.

Sistema de Trolebús

Sentido norte-sur: las unidades llegarán hasta la parada Santa Clara, desde donde realizarán el giro de retorno hacia la Estación El Labrador.

Sentido sur-norte: las unidades llegarán hasta la Estación El Recreo, desde donde retornarán hacia la Terminal Quitumbe.

Sistema Ecovía

Sentido norte-sur: las unidades llegarán hasta la parada Manuela Cañizares, desde donde realizarán el giro de retorno hacia la Estación Río Coca.

Sentido sur-norte: las unidades llegarán hasta la parada Chimbacalle, desde donde retornarán hacia la Estación Guamaní.

La operación iniciará a las O6h00, con los cambios señalados. Las líneas alimentadoras operarán con normalidad, aunque podrían ajustarse por desvíos o cierres temporales de ruta.

También se anunció que por este domingo 12, el Paseo Dominical será suspendido.

Municipio deslinda responsabilidad

Tras el malestar ciudadano por las modificaciones en la operatividad del transporte, el Municipio deslindó responsabilidad y emitió un nuevo comunicado a las 10:26 de este domingo donde señala que el pedido es de Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

En un escueto comunicado señala que el pedido de las fuerzas del orden se enmarca en el "estado de excepción".

"Esto no es una decisión municipal, obedece a los cierres operativos de seguridad", escribe el Municipio.