Pabel Muñoz se pronunció sobre decisión de eliminar la Tasa de Recolección de Basura

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz se pronunció este sábado 11 de octubre sobre la decisión del Gobierno Nacional de eliminar el cobro de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) en las planillas eléctricas.

En un extenso texto difundido en su cuenta de X, Muñoz aseguró que esta decisión del Gobierno Nacional se trata de una "resolución apresurada, unilateral y sin sustento técnico ni jurídico".

Muñoz indicó que en la capital, el convenio que permite este cobro a través de la Empresa Eléctrica Quito está vigente hasta diciembre de 2025.

Además el burgomaestre señaló que desde agosto, el Municipio solicitó su renovación, pero no ha recibido respuesta del Ministerio de Energía ni de las autoridades competentes.

El alcalde advirtió que romper de forma unilateral este acuerdo "pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la ciudad y afecta un servicio esencial que beneficia a más de tres millones de quiteños". No obstante, aclaró que la recolección de basura y limpieza urbana continuará operando con normalidad.

Muñoz recordó que a esta decisión se suma la deuda de aproximadamente USD 140 millones que el Gobierno mantiene con el Municipio de Quito, monto que impacta en la ejecución de obras y servicios públicos.

El alcalde Muñoz señaló que, de mantenerse la medida, la ciudad deberá buscar alternativas para sostener el servicio, entre ellas trasladar el cobro de la tasa a la planilla de agua potable.

Este esquema sería progresivo y no regresivo, lo que implica que los grandes generadores de residuos y los sectores con mayor capacidad de pago asumirían un aporte mayor, protegiendo a la mayoría de familias quiteñas.

Finalmente reiteró que el servicio "se mantendrá con normalidad, pero debe quedar claro el origen y de quienes provocan esta situación".