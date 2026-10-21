Tres túneles de Quito cerrarán por mantenimiento desde las 22:30 de este 21 de octubre

La empresa municipal Obras Quito anunció el cierre temporal de tres túneles de la capital durante la noche de este miércoles 21 de octubre de 2026.

La medida afectará la circulación en sentido norte-sur en los túneles de San Juan, San Roque y San Diego.

¿A qué hora cerrarán los túneles de Quito?

El cierre comenzará a las 22:30 de este miércoles 21 de octubre y se mantendrá hasta las 03:30 del jueves 22 de octubre.

Durante esas cinco horas se realizarán trabajos de mantenimiento mensual en estas infraestructuras viales.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) estará a cargo de gestionar la movilidad en el sector durante las labores.

Se recomienda a los conductores tomar en cuenta los horarios del cierre y planificar sus recorridos para evitar contratiempos durante la madrugada.