Bus escolar se incendia en El Trébol y provoca fuerte congestión vehicular en Quito

El incidente generó una gran humareda y complicaciones en el tránsito.

Un bus escolar se incendió en el sector de El Trébol, en la avenida Velasco Ibarra, la tarde de este miércoles 21 de octubre de 2026.

El incidente ocurrió en una de las vías que conecta el sur con el norte de Quito y provocó una fuerte congestión vehicular y el cierre de dos carriles en el sentido sur-norte.

Bus escolar envuelto en llamas y una gran humareda

Videos difundidos en redes sociales muestran al vehículo envuelto en llamas y rodeado de una densa columna de humo.

Personas que circulaban por el sector grabaron la emergencia mientras el fuego consumía el bus.

⚠️ https://t.co/l8iz3PwPjz 👉 El incendio de un bus escolar en el sector de #ElTrébol generó una densa columna de humo y una fuerte congestión vehicular en la avenida Velasco Ibarra de #Quito https://t.co/u05DqiqwAs — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 21, 2026

Bomberos se movilizan para atender la emergencia

Tras el reporte, personal del Cuerpo de Bomberos de Quito se dirigía al lugar para atender el incendio.

Al llegar al lugar y tras extinguir el fuego, desde el organismo se reportó que no existen personas afectadas producto del incidente.

La emergencia generó dificultades para circular por la avenida Velasco Ibarra por el cierre momentáneo de dos carriles, por lo que se recomienda conducir con precaución y estar atentos a las indicaciones de las autoridades.

Bus no se presentó a Revisión Técnica en 2026

Con la identificación del vehículo se conoció que el automotor con placa terminada en 1 no se presenta aún a la revisión técnica vehicular (RTV) en los centros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Desde este organismo se informó que la posible causa del incendio sería una falla eléctrica.