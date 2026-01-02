Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Tres vehículos colisionaron en la avenida Simón Bolívar, en la tarde del viernes 2 de enero

El siniestro de tránsito se produjo a la altura del puente de Guápulo. Las autoridades pidieron a la ciudadanía manejar con precaución. 

Tres vehículos colisionaron en la avenida Simón Bolívar. Una persona tuvo que recibir atención médica.

Bomberos Quito

Autor

Pablo Campos

Actualizada:

02 ene 2026 - 17:58

Un siniestro de tránsito se produjo en la jornada del viernes 2 de enero del 2025, en la avenida Simón Bolívar, en Quito. Así lo informó el Cuerpo de Bomberos de Quito, a través de sus redes sociales. 

Tres vehículos colisionaron en la zona. El accidente ocurrió pasando el puente de Guápulo, en el centro-oriente de Quito. Durante la tarde, según informó Bomberos, la vía, en el sentido norte-sur se encontraba parcialmente habilitada. 

El personal de socorro  brindó atención prehospitalaria a una persona que resultó afectada durante el siniestro de tránsito. 

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la necesidad de manejar con precaución, en la avenida Simón Bolívar. 

