Tres vehículos colisionaron en la avenida Simón Bolívar, en la tarde del viernes 2 de enero
El siniestro de tránsito se produjo a la altura del puente de Guápulo. Las autoridades pidieron a la ciudadanía manejar con precaución.
Bomberos Quito
02 ene 2026 - 17:58
Un siniestro de tránsito se produjo en la jornada del viernes 2 de enero del 2025, en la avenida Simón Bolívar, en Quito. Así lo informó el Cuerpo de Bomberos de Quito, a través de sus redes sociales.
Tres vehículos colisionaron en la zona. El accidente ocurrió pasando el puente de Guápulo, en el centro-oriente de Quito. Durante la tarde, según informó Bomberos, la vía, en el sentido norte-sur se encontraba parcialmente habilitada.
El personal de socorro brindó atención prehospitalaria a una persona que resultó afectada durante el siniestro de tránsito.
Las autoridades recordaron a la ciudadanía la necesidad de manejar con precaución, en la avenida Simón Bolívar.
