Ministerio de Defensa anuncia la llegada de un buque de guerra para labores de seguridad

El Mega Buque de Guerra Jambelí partió desde Asia, según informó el Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa anunció en la jornada del 2 de enero del 2025, la llegada del Mega Buque de Guerra Jambelí. Su arribo a costas ecuatorianas se cumplirá el 6 de marzo del 2026, luego de un periplo por Asia y Estados Unidos.

A través de un comunicado, Defensa indicó que la nueva unidad estratégica de la Armada del Ecuador navega en una travesía internacional de aproximadamente 62 días desde Asia hacia territorio nacional, como parte de una política de fortalecimiento de capacidades y cooperación internacional con países aliados.

Durante su ruta, el buque arribará a puertos estratégicos como Guam, Pearl Harbor y San Diego, fortaleciendo su alistamiento operativo y la cooperación naval internacional.

Esta unidad cuenta con capacidades claves para el combate al crimen organizado en el mar: puede transportar al menos tres lanchas interceptoras, operar con un helicóptero mediano y permanecer hasta 40 días en navegación continua sin necesidad de regresar a puerto.

De acuerdo con Defensa, su tamaño y autonomía le permiten almacenar combustible, agua y alimentos suficientes, así como brindar soporte logístico a otras unidades durante operaciones marítimas prolongadas.