Una denuncia por supuesta delincuencia organizada en contra de Mario Godoy

El presidente del Consejo de la Judicatura y su esposa Dolores Veintimilla fueron denunciados por Jorge Moreno y Juan Morales

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, enfrenta cuestionamientos por su manejo al frente de la entidad rectora de la Justicia ecuatoriana

Consejo de la Judicatura

Pablo Campos

Actualizada:

02 ene 2026 - 12:29

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy y su esposa Dolores Vintimilla fueron denunciados en la Fiscalía General del Estado. Quienes impulsan la acción en contra del judicial y su esposa son los abogados Jorge Eduardo Moreno Ordóñez y Juan Francisco Morales. 

El documento fue presentado el 22 de diciembre del 2025. En la denuncia, Moreno y Morales afirman que hay elementos de convicción sobre un caso de supuesta delincuencia organizada, tráfico de influencias y fraude procesal. 

La denuncia también fue realizada contra Francisco Rosero Utreras, funcionario del Consejo de la Judicatura y contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantonio,  Jazmín Enríquez, David Rosero y Johanna Verdezoto.

De acuerdo con la denuncia, Godoy, supuestamente, forma parte de una estructura coordinada que busca influir, de manera ilegítima, en causas tramitadas por jueces anticorrupción. 

El documento recuerda el caso del juez anticorrupción, Carlos Serrano, quien, según la denuncia de su abogado Felipe Rodríguez, en el programa de Teleamazonas, De Lunes a Lunes, habría recibido presiones para fallar en el caso de lavado de activos en contra del serbio Jzdmir Srdan.  

