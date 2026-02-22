UNE convoca marcha en Quito para el 13 de marzo contra reforma al COOTAD

La Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció una marcha nacional para el 13 de marzo en Quito, en rechazo a la reforma al COOTAD y otras medidas que, según el gremio, afectan la estabilidad laboral y presupuestaria del sector educativo.

La organización informó que, además de las movilizaciones, presentará una demanda de inconstitucionalidad, al considerar que la normativa vulnera derechos adquiridos y debilita la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Entre sus reclamos están el recorte de recursos, cambios en el manejo presupuestario y la eliminación de competencias locales, lo que aseguran,impacta directamente en servicios básicos como educación y atención social.

La UNE señaló que la jornada incluirá concentraciones en varias provincias y llamó a sindicatos y colectivos ciudadanos a sumarse, mientras avanza el proceso legal ante la Corte Constitucional.