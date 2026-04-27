Vandalismo en Quito: Cortan las manos a esculturas del parque Julio Andrade

Esculturas de Quito fueron vandalizadas en parque Julio Andrade.

Esculturas del parque Julio Andrade, en el centro - norte de Quito, fueron vandalizadas, según denunció el Municipio.

Personas desconocidas cortaron las manos de las cinco esculturas que permanecen en ese espacio, ubicado en la avenida 10 de Agosto e Ignacio de Veintimilla.

El parque Julio Andrade alberga cinco esculturas de bronce de personajes de la Revolución Liberal. Se trata de Alejandro Cárdenas, Roberto Andrade, Julio Andrade, Carlos Concha y Ulpiano Páez.

El Municipio de Quito apuntó que las esculturas fueron retiradas para someterlas a un proceso de restauración.

Una vez que se termine con este proceso, las esculturas serán reinstaladas en el parque "bajo condiciones que garanticen su conservación y seguridad".

El Cabildo rechazó estos actos que afectan el espacio público y la memoria histórica de la ciudad.

¿Cómo denunciar?

Cualquier persona puede denunciar el robo o daño de bienes patrimoniales a través del Sistema Integrado de Seguridad ECU911.

El Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) también investiga este tipo de actos. Paralelamente esta institución se encarga de reponer las piezas faltantes y restaurar las figuras dañadas.