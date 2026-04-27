Vandalismo en Quito: Cortan las manos a esculturas del parque Julio Andrade
Figuras de bronce de personajes de la Revolución Liberal fueron vandalizadas en un parque del norte de Quito.
Esculturas de Quito fueron vandalizadas en parque Julio Andrade.
Quito Informa
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Fecha de publicación
27 abr 2026 - 18:56
Esculturas del parque Julio Andrade, en el centro - norte de Quito, fueron vandalizadas, según denunció el Municipio.
Personas desconocidas cortaron las manos de las cinco esculturas que permanecen en ese espacio, ubicado en la avenida 10 de Agosto e Ignacio de Veintimilla.
El parque Julio Andrade alberga cinco esculturas de bronce de personajes de la Revolución Liberal. Se trata de Alejandro Cárdenas, Roberto Andrade, Julio Andrade, Carlos Concha y Ulpiano Páez.
El Municipio de Quito apuntó que las esculturas fueron retiradas para someterlas a un proceso de restauración.
Una vez que se termine con este proceso, las esculturas serán reinstaladas en el parque "bajo condiciones que garanticen su conservación y seguridad".
El Cabildo rechazó estos actos que afectan el espacio público y la memoria histórica de la ciudad.
¿Cómo denunciar?
Cualquier persona puede denunciar el robo o daño de bienes patrimoniales a través del Sistema Integrado de Seguridad ECU911.
El Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) también investiga este tipo de actos. Paralelamente esta institución se encarga de reponer las piezas faltantes y restaurar las figuras dañadas.
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