Operativos feriado Ecuador 2026: Controles se inician este 29 de abril

La Agencia Metropolitana de Control realizará operativos en distintos puntos de la capital.

Ecuador intensificará los controles en carreteras y terminales terrestres durante los dos feriados de mayo de 2026. La medida se definió en la Mesa Nacional de Seguridad Vial, realizada el 24 de abril, con el objetivo de reducir accidentes de tránsito en el país.

En el encuentro participaron entidades como la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador, el ECU 911 y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), entre otras instituciones.

¿Cuándo se inician los operativos por feriado?

El plan operativo por el feriado del Día del Trabajo arrancará a las 12:00 del miércoles 29 de abril y se extenderá hasta las 23:59 del domingo 3 de mayo de 2026. Posteriormente, se replicarán acciones para el feriado de la Batalla de Pichincha.

Las autoridades buscan reducir la siniestralidad vial en Ecuador, especialmente en fechas donde aumenta el flujo de viajeros.

Principales causas de accidentes de tránsito en Ecuador

El análisis técnico determinó que los factores más frecuentes en siniestros viales son:

Exceso de velocidad

Conducción distraída Irrespeto a las señales de tránsito

Controles de la ANT y Comisión de Tránsito en vías estatales

Las autoridades definieron controles de tránsito a escala nacional por parte de diferentes entidades. A continuación el detalle