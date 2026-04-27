Operativos feriado Ecuador 2026: Controles se inician este 29 de abril
Diferentes entidades trabajarán de forma articulada en controles de tránsito a escala nacional. Los operativos se inician el 30 de abril.
La Agencia Metropolitana de Control realizará operativos en distintos puntos de la capital.
Quito Informa
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Fecha de publicación
27 abr 2026 - 17:27
Ecuador intensificará los controles en carreteras y terminales terrestres durante los dos feriados de mayo de 2026. La medida se definió en la Mesa Nacional de Seguridad Vial, realizada el 24 de abril, con el objetivo de reducir accidentes de tránsito en el país.
En el encuentro participaron entidades como la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador, el ECU 911 y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), entre otras instituciones.
¿Cuándo se inician los operativos por feriado?
El plan operativo por el feriado del Día del Trabajo arrancará a las 12:00 del miércoles 29 de abril y se extenderá hasta las 23:59 del domingo 3 de mayo de 2026. Posteriormente, se replicarán acciones para el feriado de la Batalla de Pichincha.
Las autoridades buscan reducir la siniestralidad vial en Ecuador, especialmente en fechas donde aumenta el flujo de viajeros.
Principales causas de accidentes de tránsito en Ecuador
El análisis técnico determinó que los factores más frecuentes en siniestros viales son:
- Exceso de velocidad
- Conducción distraída Irrespeto a las señales de tránsito
Controles de la ANT y Comisión de Tránsito en vías estatales
Las autoridades definieron controles de tránsito a escala nacional por parte de diferentes entidades. A continuación el detalle
Agencia Nacional de Tránsito (ANT)
- Coordinación general de controles en la Red Vial Estatal
- Brigadas de control en terminales terrestres a nivel nacional
- Campañas de educación vial junto a escuelas de conducción
- Mantiene vigente la prórroga para licencias caducadas hasta el 30 de junio de 2026
Comisión de Tránsito del Ecuador
- Despliegue de 5 134 agentes y 433 unidades operativas. Habrá controles en ocho provincias, 10 terminales terrestres y siete peajes
- Coordinación de emergencias a través del ECU 911
Policía Nacional
- Activación del plan con 1 824 servidores policiales
- Uso de 1 839 recursos logísticos en vías estatales y zonas urbanas
- Controles en terminales terrestres y carreteras
- Aplicación de contraflujos según la demanda vehicular
Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT)
- Despliegue de 1 265 agentes civiles y 1 028 recursos logísticos
- Operativos en vías principales, zonas de alta concurrencia y el Metro de Quito
- Control en terminales de Quitumbe y Carcelén, y microterminales
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