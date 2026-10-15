Vandalismo contra QuitoBici dejó daños por USD 1 800 y ya fue denunciado ante la Fiscalía

El Municipio de Quito denunció ante la Fiscalía los daños a tres bicicletas de QuitoBici, en La Ofelia. La afectación se estima en USD 1 800.

Un acto de vandalismo contra el sistema público de bicicletas QuitoBici fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado. El incidente ocurrió el 27 de septiembre de 2026 en una estación ubicada en La Ofelia, al norte de Quito, y quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del sistema.

Según informó Quito Informa, una persona intentó retirar varias bicicletas por la fuerza. Una de ellas fue arrancada de su anclaje, pero el mecanismo de bloqueo impidió que pudiera rodar y ser sustraída.

El hecho dejó daños en tres bicicletas y en componentes de la estación. La afectación económica preliminar se estima en USD 1 800.

La denuncia fue presentada el 30 de septiembre

El consorcio encargado de operar QuitoBici presentó la denuncia ante la Fiscalía el 30 de septiembre. De acuerdo con la información difundida por el portal municipal Quito Informa el 15 de octubre, la Secretaría de Movilidad realiza el seguimiento correspondiente al caso.

Los daños serán cubiertos por el seguro del consorcio operador, por lo que, según el Municipio, la reparación no representará costos para la administración municipal.

El Municipio pide cuidar el sistema

La Secretaría de Movilidad hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar las bicicletas y las estaciones de QuitoBici. El servicio es público y gratuito, y constituye una alternativa de transporte para los habitantes de la capital.

Las autoridades municipales advierten que los daños a las unidades y a la infraestructura pueden reducir la disponibilidad de bicicletas y perjudicar a quienes utilizan este medio para movilizarse por la ciudad.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía para que se realicen las actuaciones correspondientes.