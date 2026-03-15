Un vehículo se incendió en la av. Amazonas e Isla Floreana este domingo 15 de marzo

Los Bomberos de Quito controlaron el incendio de un vehículo, la mañana de este domingo 15 de marzo de 2026.

Un incendio vehicular generó una alerta la mañana de este 15 de marzo de 2026 en el norte de Quito. La emergencia se registró en la intersección de la avenida Amazonas e Isla Floreana.

Equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito acudieron al lugar para atender la situación y realizaron labores de control del fuego y enfriamiento del vehículo afectado.

Según informaron los organismos de respuesta, el incidente no dejó personas heridas, aunque sí causó alarma entre quienes circulaban por la zona. En imágenes se observa que el automóvil quedó destruido.

Tras el control de la emergencia, los bomberos recordaron a la ciudadanía la forma correcta de utilizar un extintor en caso de un incendio.

Los pasos son: