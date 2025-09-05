Trancón por vehículo volcado en la avenida Simón Bolívar este viernes 5 de septiembre

Un vehículo se volcó en el sector de Monjas el 5 de septiembre del 2025.

Un vehículo volcado y abandonado provocó un cierre vial en la avenida Simón Bolívar de Quito la mañana de este viernes 5 de septiembre del 2025. Agentes de tránsito y organismos de socorro atienden la emergencia vial.

Este siniestro de tránsito ocurrió en el sector de Monjas a las 04:21 de este viernes. Un vehículo perdió pista, se volcó y causó daños en un poste de la concurrida avenida.

En las imágenes difundidas por los organismos de emergencia se observa al automóvil volcado y varado en la mitad de la vía. En los alrededores se encuentra un poste caído y varios escombros producto del fuerte impacto. Incluso una llanta quedó en una canaleta.

Mientras se retiraba el vehículo, la Agencia Metropolitana de Tránsito cerró dos carriles sentido norte - sur en el sector de Monjas. Cerca de las 06:30 el automotor fue retirado en una grúa y alrededor de las 06:45 la vía fue habilitada.

Los agentes de tránsito confirmaron que no se han reportado heridos porque ninguna persona se encontraba en el lugar.

En el lugar se reporta una fuerte congestión vehicular. Ciudadanos que se movilizan en buses por este sector tuvieron que caminar por la vía para acceder al transporte urbano.