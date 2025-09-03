Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Siniestro de tránsito de una patrulla de la Policía Nacional deja dos heridos en Quito

El violento choque ocasionó el cierre parcial del carril izquierdo en sentido norte-sur del Corredor Sur-Occidental.

Siniestro de tránsito en la av. Mariscal Sucre de Quito

Policía Nacional

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

03 sep 2025 - 22:36

Alrededor de las 21:00 se registró en Quito un siniestro de tránsito que involucró a una patrulla de la Policía Nacional este miércoles 3 de septiembre del 2025.

El suceso se dio en la avenida Mariscal Sucre y Cusubamba en el sur de Quito.

Información preliminar de los agentes que atendieron la emergencia señaló que una patrulla se estrelló contra un poste y dejó dos personas heridas.

El violento choque ocasionó el cierre parcial del carril izquierdo en sentido norte-sur del Corredor Sur-Occidental.

Tras la alerta de emergencia se desplegó a miembros del Ministerio de Salud y agentes de tránsito para atender a los heridos.

