Metro de Quito dice que podría haber más tiempo de espera por trabajos de mantenimiento

Metro de Quito indicó que los trabajos son necesarios para el funcionamiento del sistema

Sin especificar cuánto tiempo tomarán los trabajos de mantenimiento, el Metro de Quito señaló que es posible que haya demora en los tiempos de espera de los trenes que operan en el sistema.

La empresa del Metro de Quito explicó que estos trabajos forman parte del mantenimiento preventivo normal que se realiza en este tipo de sistemas de transporte.

Las labores incluyen ajustes técnicos en las ruedas de los trenes para mejorar su funcionamiento y evitar problemas a futuro. Este tipo de revisiones son habituales en metros de distintas ciudades del mundo.

Debido a estos trabajos, podría haber variaciones temporales en la frecuencia de los trenes, especialmente en las horas pico, cuando más personas utilizan este medio de transporte.

Qué deben tomar en cuenta los usuarios

Mientras se realizan estos trabajos, el Metro aplicará medidas para organizar mejor el flujo de pasajeros en estaciones y andenes, con el fin de evitar aglomeraciones.

Las autoridades recomiendan a los usuarios salir con más tiempo de anticipación y planificar sus viajes para evitar contratiempos en sus traslados diarios.

Desde la empresa se insistió en que se trata de una medida temporal que busca mantener un servicio seguro, cómodo y eficiente para quienes utilizan este sistema de transporte en la capital.