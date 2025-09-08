El alcalde Aquiles Alvarez se pronunció tras derrocamiento de un altar a la santa muerte

El altar de la santa muerte fue destruido por la entidad municipal.

"Cada porquería de estas que encontremos, las destruiremos", publicó Aquiles Alvarez, el alcalde de Guayaquil, tras una publicación en la que se informó el derrocamiento de un altar a la santa muerte en el centro de Guayaquil.

El Burgomaestre se pronunció tras compartir fotos del momento que se derrocó el altar a la santa muerte que fue levantado en las calles Julián Coronel y Rocafuerte, en la zona céntrica del Puerto Principal.

Segura EP, empresa municipal de seguridad, realizó un operativo conjunto con los Agentes de Control Municipal y Justicia y Vigilancia para el derrocamiento de una infraestructura que hacía alusión a la santa muerte.

“Esta acción se ejecuta tras registrarse hechos violentos el fin de semana en la zona. Tras el desmontaje, personal de @urvaseo ejecutó la limpieza del sector, recuperando el orden en el espacio público", se pronunció Segura EP.

Frente a ese altar, la noche del sábado, 6 de septiembre del 2025, se registró un ataque armado en el que hubo un muerto y dos heridos y que al momento se encuentra en etapa de investigación.

Según las primeras investigaciones, una camioneta con al menos cuatro sujetos armados llegó hasta los bajos de un inmueble en Julián Coronel y sus ocupantes dispararon contra un grupo de personas que estaba libando.

En videos que se difundieron se observa que dos personas intentan escapar del ataque, pero son alcanzadas por las balas.