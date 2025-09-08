Autoridades recapturaron a alias 'Patucho Celso', protagonista de una narcofiesta en Guayaquil

Celso Moreira (segundo a la izquierda) fue detenido en mayo del 2024 en una fiesta en Guayaquil.

Celso Moreira, conocido como alias ‘Patucho Celso’ fue recapturado por el Bloque de Seguridad este lunes 8 de septiembre del 2025, tras permanecer más de un año en libertad condicional.

Moreira, conocido por ser un brazo invisible del grupo delictivo organizado ‘Los Choneros’, fue retenido en San Jacinto, en la provincia de Manabí, durante un operativo militar. Los uniformados controlaban un vehículo en el que se encontraban cinco personas libando en la vía pública, según el Ministerio de Defensa.

"Al realizar la verificación, se encontró un arma de fuego con documentos en regla. Sin embargo, el portador no contaba con una orden de trabajo que le habilite para operar en ese horario", explicaron los uniformados.

Hasta la tarde de este lunes, se conoce que los uniformados realizan los trámites para entregar el arma en el Centro de Control de Armas de Portoviejo, para el procedimiento legal.

Moreira ya fue detenido en mayo del 2024 durante una narcofiesta en Vía a la Costa, en Guayaquil. Sin embargo, en esa ocasión recibió medidas alternativas a la prisión preventiva.

Según las autoridades, Moreira ha construido su poder desde las sombras. Sin ser la cara visible de la organización, movía hilos claves en la estructura criminal, controlando operaciones y alianzas, manteniéndose oculto tras lujos, excesos y una fachada de fiesta y opulencia.