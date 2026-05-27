21 toneladas de cigarrillos de contrabando fueron destruidas en Quito

Más de 12,9 millones de cigarrillos de contrabando fueron destruidos, este mi9ércoles 27 de marzo de 2026.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) destruyó alrededor de 21 toneladas de cigarrillos ilegales decomisados en distintos operativos realizados en el país.

La acción se desarrolló en Quito, donde fueron incinerados más de 12,9 millones de cigarrillos de contrabando.

Según informó la entidad, este procedimiento forma parte de las acciones para combatir las economías ilegales y evitar que estos productos regresen al mercado informal.

Sandro Castillo, director general del Senae, señaló que la destrucción de la mercancía busca proteger tanto la salud de los ciudadanos como la economía nacional.

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“Cigarrillos ilegales que ingresaron sin controles sanitarios, financian economías criminales y perjudican a quienes sí cumplen la ley y aportan al país”, señaló el funcionario durante el operativo.

El pasado 22 de mayo de 2026, Aduana del Ecuador decomisó 10.4 millones de unidades de cigarrillos que intentaron ingresar al mercado nacional a través del puerto de Guayaquil. El cargamento provenía de Panamá y utilizó la fachada de acondicionadores de aire.