Alarma en Machala por un ramo de flores con explosivos durante el traslado de un féretro

El Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía de El Oro fue desplegado para verificar y neutralizar un material explosivo colocado en un ramo de flores. Este fue dejado en una carrosa fúnebre. El hecho ocurrió este sábado 17 de enero del 2026 en la avenida Edgar Córdova Polo (Circunvalación Norte) y la calle Décima Segunda Norte.

Fueron minutos de mucha tensión. Los sospechosos dejaron una funda con explosivos y flores. El conductor del auto y los familiares del fallecido corrieron del susto. De inmediato se activó la Policía, tras la alerta del ECU911.

El mayor Raúl Pérez, jefe del Distrito Machala, confirmó que el artefacto fue dejado junto al ataúd y que aún no se ha determinado si se trató de un intento de atentado o de una amenaza dirigida a los familiares.

El féretro contenía el cuerpo de Orlando Alexander Banchón Dueñas, de 23 años, quien fue asesinado el miércoles 14 de enero en un depósito de cervezas de la parroquia Puerto Bolívar, en el cantón Machala.

De acuerdo con las autoridades, el joven fue atacado por dos sujetos armados que se movilizaban en motocicleta. Los agresores le dispararon en la cabeza, causándole la muerte de manera inmediata.