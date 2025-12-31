Ataque armado en un centro comercial de Machala deja a cabecilla de Sao Box fallecido

El ataque ocurrió en la zona de parqueaderos, pasadas las 19:00 del martes 30. Hombres armados seguían al cabecilla de la agrupación delictiva Sao Box que opera en Machala, provincia de El Oro.

El asesinato al estilo sicariato se perpetró en el interior del centro comercial ubicado en la av. 25 de Junio de Machala mientras el hombre se dirigía a su vehículo junto a sus familiares.

La víctima, Kevin Ronquillo Pinzón, alias Ronquillo, de 31 años de edad, fue trasladada hasta una clínica privada del sector donde se confirmó su deceso. Las autoridades activaron el "Código Plata" como medida preventiva ante una posible arremetida de sicarios en la casa de salud.

Según información proporcionada por Milton Montalvo, comandante de Policía de la Zona 7, dos personas habrían participado en el ataque a Ronquillo.

Los atacantes habrían llegado al lugar en un taxi y se dirigieron hasta los parqueaderos donde atacaron a tiros al cabecilla de los Sao Box.

Tras el ataque salieron del lugar a pie y abordaron motocicletas que los esperaban en la parte externa para huir del lugar con rumbo desconocido.