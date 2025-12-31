Ministro del Interior confirma captura de alias 'Gato Celi', cabecilla del GDO Chone Killers

La policía de Colombia colaboró en el operativo para la captura.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la captura de Cristhian Pastor V., alias “Gato Celi”, cabecilla del grupo delictivo organizado Chone Killers. La detención ocurrió este miércoles 31 de diciembre del 2025.

La captura ocurrió en Cali, Colombia, indicó Reimberg, en su cuenta de la red social X. Alias 'Gato Celi sería cómplice de alias “Bob Marley” y responsable de múltiples secuestros, extorsiones y asesinatos en Durán.

Según el Ministro, Reimberg mantenía una disputa territorial con Negro Tulio, que se encuentra detenido en la cárcel del Encuentro.

La captura se dio por un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Policía de Colombia.

"No importa donde se escondan, los encontraremos", dijo el ministro Reimberg. Aunque no dio más detalles sobre la captura.