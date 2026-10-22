Alerta en cárcel de El Inca: Al menos ocho muertos se reportan este jueves

Emergencia carcelaria: Reportan posibles fallecidos y heridos en las prisiones de Cotopaxi y El Inca

Información extraoficial y testimonios de familiares alertan sobre la posible muerte de al menos ocho personas privadas de la libertad y varios heridos en la cárcel de El Inca, la tarde de este jueves 22 de octubre del 2026.

Hasta las 18:20 de este jueves el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) no se ha pronunciado para establecer el número de víctimas y las circunstancias de lo ocurrido.

Ambulancias ingresan a la cárcel de El Inca, en Quito

En el Centro de Detención Provisional de El Inca, en el norte de Quito, también se reporta una emergencia.

Varias ambulancias ingresaron al recinto y, según fuentes reservadas, se habría registrado un ataque armado contra personas privadas de la libertad, posiblemente vinculadas a Los Choneros.

Familiares de los internos permanecen en los exteriores de la cárcel a la espera de información sobre sus allegados.

AMT reporta cierres vehiculares

Mientras tanto, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre el cierre vial en la avenida De las Toronjas y De las Hortensias, en sentido sur-norte, debido a la emergencia en el centro de detención.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y tomar rutas alternas.