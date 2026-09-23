Objetivo militar alias 'Charlie' fue abatido en operación de FF.AA. con el Comando Sur de EE.UU.

Presidente Daniel Noboa confirma operativo conjunto con FF.AA y Comando Sur de los EE.UU.

El presidente Daniel Noboa confirmó que el objetivo militar alias 'Charlie' fue abatido en operación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) con el Comando Sur de Estados Unidos.

La noticia fue publicada la tarde de este miércoles 23 de septiembre de 2026, a través de la cuenta de X del Primer Mandatario.

"Este es el resultado para quienes buscan amenazar a los ecuatorianos y para quienes creen que pueden financiar el crimen desde cualquier parte del mundo", escribió Noboa, en el post que incluyó fotografías crudas del hecho.

Según Noboa, alias 'Charlie' sería "operador logístico y financiero de redes internacionales de narcotráfico".

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