EE.UU. hunde embarcación de reabastecimiento ligada a Los Choneros en el Pacífico Oriental

Hundieron embarcación de reabastecimiento ligada a Los Choneros y entregaron tripulación a Ecuador

Fuerzas de Estados Unidos interceptaron una embarcación que, según inteligencia estadounidense, funcionaba como estación flotante de reabastecimiento para operaciones de narcotráfico y estaba vinculada con Los Choneros.

Las personas que estaban a bordo fueron entregadas a autoridades ecuatorianas.

El operativo ocurrió el 8 de septiembre de 2026 bajo la dirección del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) y estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM).

Según el reporte estadounidense, la embarcación fue interceptada mientras apoyaba actividades de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental.

On September 8, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) forces successfully interdicted a floating refueling station supporting illicit at-sea drug trafficking operations in the Eastern Pacific.



Intelligence confirmed the vessel's… pic.twitter.com/ZgkJKfsOHO — U.S. Southern Command (@Southcom) September 9, 2026

Embarcación habría apoyado al narcotráfico

SOUTHCOM señaló que información de inteligencia confirmó la participación de la embarcación con Los Choneros, organización criminal ecuatoriana que Estados Unidos identifica como grupo narcoterrorista.

El reporte no detalla el tipo de combustible ni las operaciones específicas que la embarcación habría apoyado.

Personas fueron entregadas a Ecuador

Durante la operación, las fuerzas estadounidenses retiraron a las personas que se encontraban en la embarcación.

Posteriormente, estas fueron entregadas a las autoridades ecuatorianas, según informó el Comando Sur.

La embarcación fue hundida

Después de inspeccionar la embarcación y retirar a la tripulación, las fuerzas estadounidenses hundieron el barco.

El Comando Sur señaló que el objetivo de este tipo de operaciones es cortar las rutas y puntos logísticos utilizados para facilitar el narcotráfico marítimo en el hemisferio occidental.

La operación forma parte de una serie de interdicciones realizadas en las últimas semanas contra estaciones flotantes de reabastecimiento en el Pacífico Oriental.

SOUTHCOM ya había reportado operaciones similares el 28 de agosto y los días 2, 3 y 5 de septiembre.