Alias 'La Muñeca', presunto integrante de los Chone Killers, fue detenido en Durán

Alias 'La Muñeca' fue detenido en un operativo durante el toque de queda.

Un operativo militar ejecutado en la madrugada, durante el toque de queda, permitió la captura de tres presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada “Chone Killers”, entre ellos alias “La Muñeca”, considerado cabecilla de esta estructura criminal.

La intervención se realizó en el cantón Durán, provincia del Guayas, informó este martes 24 de marzo del 2026 el Ministerio de Defensa. La captura se dio tras labores de inteligencia militar desarrolladas en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia.

Según el Ministerio de Defensa, el operativo incluyó un amplio despliegue de las Fuerzas Armadas que culminó con la irrupción en un inmueble presuntamente utilizado para actividades ilícitas.

De acuerdo con información oficial, alias “La Muñeca” tendría un rol relevante dentro de la organización, una de las principales señaladas por generar violencia en la provincia del Guayas. Además, registra antecedentes por microtráfico de drogas y defraudación tributaria.

Las autoridades señalaron que esta intervención representa un golpe directo a la capacidad operativa de los “Chone Killers”, en el marco de las acciones que ejecuta el Estado para combatir a los grupos de delincuencia organizada.

Los tres aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de sus actividades y posibles vínculos con otros hechos delictivos en la zona.