Tres personas detenidas por realizar falsos allanamientos en Quevedo

Tres hombres fueron aprehendidos en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, por su presunta participación en una serie de delitos que incluían falsos allanamientos, robos y otras actividades ilícitas. Según informó la Policía Nacional, los individuos se hacían pasar por agentes del orden utilizando prendas similares a uniformes militares para ingresar a viviendas y cometer asaltos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los detenidos estarían vinculados al grupo delictivo organizado “Los Lobos”, y además estarían relacionados con delitos como sicariato, robo en ejes viales y tráfico ilícito de armas.

El operativo se ejecutó en el sector La Venus, donde los sospechosos fueron capturados en flagrancia dentro de un inmueble. Posteriormente, fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para el inicio del proceso legal correspondiente.

Durante la intervención, los uniformados levantaron varios indicios que refuerzan la investigación. Entre ellos constan un arma de fuego, un objeto con características similares a un arma (tipo juguete), 24 cartuchos, una alimentadora, un vehículo retenido, un chaleco balístico, un casco, tres teléfonos móviles y una insignia militar.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance de las actividades delictivas de los aprehendidos y posibles vínculos con otras estructuras criminales que operan en la zona.